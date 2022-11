caccia al tesoro didattica

Caccia ai diritti, domenica tutti in gioco al Giardino di Borgo Molara

Un momento ludico-informativo per bambini ma che coinvolgerà tutta la famiglia: torna anche quest'anno la Caccia ai diritti che si terrà domenica 13 novembre, al Giardino di Borgo Molara.

11/11/2022

Una caccia al tesoro “didattica”, un gioco ma anche un momento ludico-informativo per bambini ma che coinvolgerà tutta la famiglia: torna anche quest’anno la Caccia ai diritti che si terrà domenica 13 novembre alle 10, al Giardino di Borgo Molara.



Organizzata dalle associazioni Genitori Connessi e People Hel the People, sarà un evento ludico ma anche formativo in grado di stimolare la riflessione e il confronto su alcuni temi importanti. Il mese di novembre è il mese dei diritti. Proprio in questo mese, nel 1989, le Nazioni Unite approvarono all’unanimità la Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Da molti anni ormai a Palermo, così come nel resto del mondo, si ricorda questo avvenimento attraverso una serie di eventi e manifestazioni.



Attraverso il gioco, adulti e bambini, impareranno divertendosi alcuni diritti contenuti nella Convenzione ONU e saranno messi in guardia anche dai pericoli della Rete, dai rischi che si possono correre, nostro malgrado, attraverso l’uso di pc, tablet e cellulari.



Il campo di gioco sarà proprio il Giardino di Borgo Molara (via Molara, 160), bene confiscato alla mafia e riqualificato da People Help the People, che diventa dunque simbolo di riscatto e di riconquista di alcuni diritti negati. L’evento rientra nel progetto CoiNvolGi, realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore ai sensi dell’art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.



L’appuntamento è dunque per domenica mattina alle, 10. Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il modulo che troverete al seguente link: https://forms.gle/krXpq7wgtHjBtcVv9.



Per informazioni: segreteria@peoplehelpthepeople.eu - +39 3518386841

