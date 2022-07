ondata di caldo

Caldo a Palermo, oggi bollino giallo e alto rischio di incendi

Per oggi Ŕ previsto a Palermo il livello 1 (colore giallo) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 34░C.

Pubblicata il: 20/07/2022

La Protezione civile regionale ha diffuso oggi un bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido per oggi 20 luglio e per le successive 24 ore.

Per oggi è previsto a Palermo il livello 1 (colore giallo) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 34°C. Stessa previsione per domani, 21 luglio, con il rischio di ondate di calore che si attesta al livello 1 (colore giallo) con la temperatura massima percepita di 34°C.

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di oggi nella provincia di Palermo è “alta” la pericolosità prevista, con livello di “allerta” (colore rosso).

Fonte: Protezione civile regionale

