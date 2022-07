ondata di caldo

Caldo, oggi bollino giallo e alto rischio di incendi per Palermo

Oggi è previsto a Palermo il livello 1 (colore giallo) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 34°C.

Dopo il bollino rosso di ieri in 9 città, oggi giovedì 21 luglio la morsa della canicola non solo non molla la presa ma stringerà ancora di più con 14 città con il livello massimo d'allerta: si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova Latina, Perugia, Rieti, Roma, Campobasso, Frosinone, Milano, Torino e Viterbo. A queste città, domani venerdì 22 luglio, se ne aggiungeranno altre due -Trieste e Verona- per un totale di 16 comuni da bollino rosso. E' Napoli l'unica città in verde, oggi, domani e venerdì.

Intanto, la Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido per oggi 21 luglio e per le successive 24 ore.

Oggi è previsto a Palermo il livello 1 (colore giallo) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 34°C. Stessa previsione per domani, 22 luglio, con il rischio di ondate di calore che si attesta al livello 1 (colore giallo) con la temperatura massima percepita di 34°C.

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di oggi nella provincia di Palermo è “alta” la pericolosità prevista, con livello di “allerta” (colore rosso).

Fonte: Protezione Civile Regionale

