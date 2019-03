nuovo comandante

Cambia il comandante alla Guardia di Finanza

Il Generale Gibilaro lascia il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/03/2019 - 13:50:16 Letto 331 volte

Questa mattina, nella Caserma “S. Ten. M.O.V.M. Giuseppe Cangialosi” di via Cavour a Palermo, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, presieduta dal Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale del Corpo - Generale di Corpo d’Armata Carmine Lopez.

Alla presenza di numerose Autorità militari, civili e religiose, il Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gibilaro, che recentemente ha acquisito il grado vertice della carriera militare, ha ceduto il Comando dei Reparti siciliani della Guardia di Finanza per assumere il prestigioso Comando Interregionale dell’Italia Meridionale, responsabile delle attività del Corpo nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata e Molise.

Nelle more dell’insediamento del Generale di Divisione Riccardo Rapanotti, destinato dal Comando Generale del Corpo a ricoprire l’incarico di Comandante Regionale Sicilia, tale funzione è stata assunta dal Generale di Brigata Giancarlo Trotta, che continuerà a reggere anche il Comando Provinciale di Palermo.

Nel ringraziare e salutare le Fiamme Gialle siciliane, a conclusione di un periodo di comando protrattosi per sei anni, il Generale Gibilaro ha evidenziato come i reparti dell’Isola hanno rappresentato una delle avanguardie più dinamiche ed efficaci dell’evoluzione delle strategie operative della Guardia di Finanza, che l’hanno oggi portata ad affermarsi quale moderna ed apprezzata “polizia economico-finanziaria ad alta vocazione sociale”.

Proprio i reparti siciliani, ha evidenziato il Comandante uscente, sono stati veri e propri “apripista” di innovativi modus operandi info-investigativi, soprattutto in settori operativi di particolare complessità e tecnicismo quali quelli del contrasto al “furto” ed allo sperpero del denaro pubblico, alle grandi frodi fiscali, all’inquinamento del tessuto imprenditoriale e commerciale da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, allo sfruttamento del “lavoro nero”, alle truffe in danno di consumatori e operatori economici onesti.

Sempre in Sicilia, ha ricordato l’Ufficiale Generale, in occasione del G7 di Taormina del maggio 2017, la Guardia di Finanza ha per la prima volta svolto, su un palcoscenico internazionale, il nuovo e prestigioso ruolo di “polizia unica del mare”. Una delicata funzione quest’ultima, consolidata nel periodo del suo comando anche grazie all’intercettazione e cattura, nelle acque del Canale di Sicilia, di 16 navi e natanti che trasportavano quasi 200 tonnellate di stupefacenti, nonché al sequestro di ulteriori motonavi cariche di ingenti quantità di prodotti petroliferi di provenienza illecita, o anche di mezzi navali veloci utilizzati da pericolose organizzazioni criminali per il simultaneo trasporto di sigarette di contrabbando e di migranti clandestini.

Infine, il Generale Gibilaro ha sottolineato con soddisfazione il diuturno impegno in questi anni dei finanzieri siciliani in altre innumerevoli azioni a favore della collettività, citando ad esempio:

le instancabili attività di soccorso, sia in mare che in montagna, generosamente svolte dagli uomini e dalle donne delle unità aero-navali e della Stazione S.A.G.F. (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) di Nicolosi;

le molteplici iniziative di incontro e comunicazione con la società civile e, soprattutto, con giovani e studenti, realizzate grazie ai proficui rapporti di collaborazione instaurati con Uffici Scolastici e Università dell’Isola, Ordini professionali e varie associazioni, operanti per la diffusione di una sempre più ampia “cultura della legalità”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!