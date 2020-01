Cambia la viabilità a Palermo nel week-end: strade chiuse e divieti

viabilitÓ

Cambia la viabilitÓ a Palermo nel week-end: strade chiuse e divieti

La Polizia Municipale comunica come cambierÓ la viabilitÓ nel week-end a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/01/2020 - 09:21:25 Letto 375 volte

La Polizia Municipale comunica che domenica 2 febbraio, a partire dalle ore 8.30, si svolgerà una manifestazione ciclistica nel quartiere San Filippo Neri. Nel pomeriggio verrà istituita la consueta area pedonale nelle zone limitrofe allo stadio “R. Barbera” in occasione dell’incontro di calcio Palermo-Città di Messina.



Ore 8.30 (fino alle ore 13.00) – Via Sandro Pertini – Manifestazione ciclistica

Chiusura al transito veicolare e pedonale nelle “piattaforme stradali” (eccetto per le biciclette dei ciclisti partecipanti alla gara, ed eccetto per i veicoli della “scorta tecnica staffetta” effettuata da personale dell'Organizzazione munito di apposita abilitazione, nonché per il personale addetto alla vigilanza autorizzato dall'Organizzazione) dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e comunque sino a cessata esigenza (non oltre le ore 13,00) nei giorni di domenica 02 e 16 Febbraio 2020 nelle sotto elencate vie:



Viale Sandro Pertini (Ex via P.V. 46) in andata e ritorno lungo il tratto compreso tra la via Patti e la via Cesare Brandi (rotonda compresa);



Via Trapani Pescia, tratto compreso tra il civ. 61/A (escluso) e Viale S. Pertini; tratto compreso tra il civ. 71 e Viale S. Pertini;



Via Cannatella A., tratto compreso tra Via Primo Carnera e Viale S. Pertini



Viale Sandro Pertini (Ex via P.V. 46) in andata e ritorno lungo il tratto compreso tra la via Patti e la via Cesare Brandi (rotonda compresa); divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00;



Via Trapani Pescia, tratto compreso tra il civ. 61/A (escluso) e Viale S. Pertini, divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00; tratto compreso tra il civ. 71 e Viale S. Pertini: Divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00.



Ore 15.00 – Stadio – Incontro di calcio Palermo-Città di Messina

Istituzione dell'area pedonale a partire dalle 11.30 con la chiusura al transito veicolare del viale del Fante (da piazza Leoni a piazza Salerno) e delle vie del Carabiniere e Cassarà. Saranno percorribili viale Diana e viale Ercole per e da Mondello, mentre i veicoli provenienti da Pallavicino in entrata in città, percorreranno piazza Salerno per poi proseguire su viale Croce Rossa.



Il capolinea degli autobus da viale del Fante sarà spostato in piazza Papa Giovanni Paolo II.



L'area sarà presieduta dalle pattuglie della Polizia Municipale per la necessaria assistenza agli utenti e per assicurare il regolare svolgimento della viabilità.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!