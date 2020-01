viabilità

Cambia la viabilità domenica a Palermo: strade chiuse e divieti

Domenica 26 gennaio a Palermo cambia la viabilità per due eventi in programma.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/01/2020 - 16:30:54 Letto 387 volte

La Polizia Municipale comunica che domenica 26 gennaio, in ragione di due distinti eventi, un'esercitazione di Protezione civile in via Scorzadenaro dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e una manifestazione ciclistica dalle ore 8.30 alle ore 13.00 in viale Diana e viale Ercole - la circolazione veicolare subirà delle modifiche.



Ore 8.00 - 14.00 – Esercitazione di Protezione Civile in via Scorzadenaro

Divieto di transito veicolare via Scorzadenaro, tratto compreso tra via Altofonte e via Gaetano Costa.

Ore 8.30 - 13.00 – Manifestazione ciclistica internazionale – Viale Diana e viale Ercole

Chiusura al transito veicolare e pedonale nelle “piattaforme stradali” (eccetto per le biciclette dei ciclisti partecipanti alla gara, ed eccetto per i veicoli della “scorta tecnica staffetta” effettuata da personale dell'Organizzazione munito di apposita abilitazione, nonché per il personale addetto alla vigilanza autorizzato dall'Organizzazione) delle seguenti vie:



Via C.D. Case Rocca, intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00;



Viale Diana, tratto compreso tra piazza Leoni e viale Margherita di Savoia: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00;



Viale Ercole, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00;

All’interno del Parco della Favorita - Tratto compreso tra la fontana d’Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi; divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00;



Viale Margherita di Savoia, nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino; divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00;



Via Paolo Giaccone, strada senza uscita allo sbocco sul Viale Margherita di Savoia (escluso i residenti che abitano nella via);



Via Sebastiano Bosio, strada senza uscita allo sbocco sul viale Margherita di Savoia (escluso i residenti che abitano nella via).



Via della Favorita, intero tratto (escluso i residenti che abitano nella via ed il personale diretto alla Struttura Equestre, che potranno transitare a “passo d’uomo” sotto controllo da parte del personale dell'organizzazione addetto alla vigilanza dell'area in esame; divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00;



Via Mater Dolorosa, intero tratto: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00;



Piazza Pallavicino, nel tratto compreso tra le vie Mater Dolorosa, Castelforte, Trapani Pescia e Giuseppe Sorge: divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!