Cambio di residenza, a Palermo da lunedì 13 dicembre si fanno anche online

Da lunedì 13 dicembre non è più necessario recarsi fisicamente allo sportello di una postazione anagrafica del Comune di Palermo per chiedere il cambio di residenza.

Da lunedì 13 Dicembre saranno attivi sul Portale dei Servizi Online del Comune di Palermo anche i servizi relativi alle seguenti mutazioni anagrafiche: Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune, dichiarazione di residenza con provenienza dall'estero (iscrizione stranieri) e dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) con provenienza dall'estero.

“Continuiamo con il percorso di digitalizzazione per semplificare e accelerare le procedure a beneficio dei cittadini - ha commentato l'assessore alla Innovazione, Paolo Petralia Camassa -. Dalla prossima settimana, oltre al cambio di domicilio (dallo stesso comune) e alla dichiarazione di dimora abituale, anche i cambi di residenza saranno direttamente gestibili attraverso il Portale dei Servizi Online. Un lavoro corale che ci permette di affrontare la trasformazione digitale non solo come obiettivo ma anche come strumento di facilitazione all’accesso da parte dei cittadini".

