Cambio senso di marcia alla Fiera, Gelarda: ''E' caos totale. Si ripristinino subito vecchi sensi''

''Il caos totale si è abbattuto su quelle strade, chiediamo l'immediato ripristino dei vecchi sensi di marcia'', ha dichiarato Igor Gelarda.

Pubblicata il: 12/05/2021

"I palermitani si sono svegliati con l'ennesima sorpresa. Una scelta cervellotica da parte di chi amministra la città, ma evidentemente non la vive, ha fatto sì che venissero cambiati i sensi di marcia in via Ammiraglio Rizzo, in corrispondenza del l'ingresso della fiera. Con i cittadini costretti a deviare in via Montepellegrino, e non poter proseguire più dritto verso via Autonomia Siciliana. Com'era prevedibile a qualsiasi cittadino di buon senso, il caos totale si è abbattuto su quelle strade. Premesso che c'è un assessore alla mobilità che è assolutamente incapace ed è l'assessore alla città più trafficata d'Italia e che dovrebbe dimettersi. Chiediamo l'immediato ripristino dei vecchi sensi di marcia perché questo, specialmente in una zona delicata come quella della fiera, dove c'è l hub vaccinale e dei tamponi è un vero e proprio scempio ai danni dei cittadini. Se non dovessero provvedere immediatamente chiederemo la convocazione di una seduta consiliare specifica per bloccare questa follia".

Lo ha dichiarato Igor Gelarda, capogruppo Lega a Palazzo delle Aquile

