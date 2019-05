Convegno avvocati

''Cammino'', il 3 giugno a Palermo, il convegno organizzato dalla Camera Nazionale Avvocati

Lunedì 03 giugno 2019 presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Palermo dalle ore 15,00 alle 18,00 si terrà il convegno organizzato dalla Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/05/2019 - 14:00:50 Letto 340 volte

Lunedì 03 giugno 2019 presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Palermo (Piazza Vittorio Emanuele Orlando) dalle ore 15,00 alle 18,00 si terrà il convegno organizzato dalla Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni.

Introduce e modera l’avv. Alessandra Sinatra (Presidente Cammino, sede di Palermo); Porgono i saluti il dott. Salvatore Di Vitale (Presidente del Tribunale di Palermo) e l’avv. Giuseppe Di Stefano (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo).

Intervengono la dott.ssa Donata D’Agostino (Giudice Tutelare presso il Tribunale di Palermo), il dott. Riccardo Trombetta (Giudice del Tribunale di Palermo – 1^sez. civile) e l’avv. Flora Calandrino (Avvocato del Foro di Palermo ); conclude l’avv. Francesca Patricolo (Socio Cammino, sede di Palermo).

“Si tratta di istituti del diritto civile – spiega l’Avv. Alessandra Sinatra - che hanno la finalità di tutelare, ciascuno con una diversa limitazione della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Tali istituti, quindi, limitano o escludono la capacità di agire di un soggetto maggiore d'età rispetto all’amministrazione dei suoi beni e a tutti o ad alcuni atti della sua vita di relazione, e ciò al fine di proteggere adeguatamente quei soggetti vulnerabili in funzione della gravità della loro infermità che ne riduce l'autonomia. Scopo dell’ incontro è delineare i diversi ambiti di applicazione di tali istituti, ripercorrendone le procedure, evidenziandone le criticità ed affrontando casi concreti”.

La partecipazione al Convegno è gratuita. L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo che riconosce 3 crediti formativi. Per partecipare occorre iscriversi tramite e-mail all’ indirizzo: palermo@cammino.org

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!