fibromialgia

''Cammino sulla Magna Via Francigena'', domani conferenza stampa a Palazzo delle Aquile

Il ''Cammino sulla Magna Via Francigena'', partirà il prossimo 27 aprile alle ore 7,30, dalla cattedrale di Palermo ed arriverà il 5 maggio ad Agrigento.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/04/2019 - 09:41:49 Letto 380 volte

Domani mercoledì 24 aprile, alle ore 10 a Palazzo delle Aquile, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del “Cammino sulla Magna Via Francigena” per sensibilizzare nei confronti dei malati di fibromialgia, la sindrome che consiste in una forma comune di dolore muscolo-scheletrico diffuso e di affaticamento (astenia) che colpisce approssimativamente 1.5 – 2 milioni di Italiani.



Il “Cammino sulla Magna Via Francigena”, partirà il prossimo 27 aprile alle ore 7,30, dalla cattedrale di Palermo ed arriverà il 5 maggio ad Agrigento ed è stato organizzato dall’AISF Onlus, l’ associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, in collaborazione con l’associazione Cammini francigeni di Sicilia, BCsicilia e Neava Onlus.

All’incontro con i giornalisti, saranno presenti tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, insieme a Patrizio Cinque, sindaco di Bagheria, primo comune ad aver sposato l’iniziativa e partner dell’evento, il sindaco di Castronovo di Sicilia Vito Sinatra, il vicepresidente area sud Italia e referente Regione Sicilia AISF Onlus Giusy Fabio, l’assessore alle Politiche Sociali di Bagheria Maria Puleo, il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Salvatore Amato e il referente dell’associazione Amici Cammini Francigeni di Palermo, Salvatore Balsamo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!