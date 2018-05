prevenzione

Cancro al seno, prevenzione e stile di vita: il 6 giugno incontro al Centro Amazzone

Il triplice scopo è quello di comunicare, informare con chiarezza e semplicità, e creare le basi per una corretta educazione alimentare ed un sano stile di vita

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/05/2018 - 11:03:12 Letto 341 volte

Secondo appuntamento al Centro Amazzone, in via dello Spirito Santo, mercoledì 6 giugno alle 16.30, per discutere tra operatori e utenti il tema della prevenzione del cancro al seno grazie all'adozione di uno stile di vita sano.

L’incontro, condotto dalla giornalista Marina Turco, vedrà impegnati da protagonisti gli utenti del Centro Amazzone, ma anche tre professionisti in materia di benessere: Claudia Pilato, avvocato e presidente di IBFAN Italia, rete internazionale che si occupa di alimentazione infantile; Adele Traina, consulente scientifico per l’alimentazione e lo stile di vita per il Centro Amazzone; Giuseppe Battaglia, docente di Metodi e Didattiche delle attività sportive all’Università di Palermo.

Il triplice scopo di questi incontri è quello di comunicare, informare con chiarezza e semplicità, e creare le basi per una corretta educazione alimentare ed un sano stile di vita.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!