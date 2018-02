canone RAI

Canone Rai, esenzione per over 75

Firmato il decreto per l'aumento della fascia di reddito di esenzione del canone RAI per gli over 75

19/02/2018

"E' stato appena firmato da parte del ministro dell'Economia e del ministro dello Sviluppo economico il decreto per l'aumento della fascia di reddito di esenzione del canone RAI per gli over 75".

Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, intervenendo alla conferenza stampa dell'agenzia Del Demanio sui risultati 2017. Gli esentati over 75 passano così da 115.000 a 350.000, ha annunciato il premier.

"Nei prossimi giorni presenteremo, così come previsto dalla legge di bilancio entro 60 giorni, la ripartizione del piano di investimenti per i prossimi anni, si tratta di 37/38 miliardi". Ha anche aggiunto il premier. L'obiettivo, ha spiegato, è ora quello di "mostrare capacità di spesa e tradurre la disponibilità finanziaria in cantieri. Da questo - ha aggiunto - dipende la capacità di avere una crescita stabile e strutturale".

