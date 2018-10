Capodanno 2019, il Comune di Palermo pubblica il bando per l'organizzazione dei festeggiamenti

bando Capodanno 2019

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo l’avviso relativo alla manifestazione di interesse per la realizzazione della festa del Capodanno 2019.



L’Amministrazione Comunale, infatti, intende organizzare nelle piazze cittadine un evento in grado di coinvolgere la cittadinanza tutta e i numerosi turisti per salutare l’anno che va a concludersi e festeggiare l'ingresso del 2019.



A tale scopo, quindi, gli operatori culturali (enti, istituzioni, associazioni, e organismi di promozione culturale in genere) con un’anzianità di costituzione di almeno due anni compiuti al termine ultimo di presentazione della domanda e con precedenti e comprovate esperienze realizzative di eventi di grande richiamo di pubblico potranno avanzare delle proprie proposte di carattere artistico legate ai festeggiamenti per il Capodanno 2019 a questa Amministrazione Comunale.



Le proposte progettuali, da presentare in busta chiusa, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 02.11.2018 secondo le seguenti modalità:

Consegnate a mano al protocollo dell'Area della Cultura, Via Dante n. 53 (Palazzo Ziino), 90141 - Palermo (farà fede la data apposta dal timbro del protocollo in entrata dell’Ufficio)

al protocollo dell'Area della Cultura, Via Dante n. 53 (Palazzo Ziino), 90141 - Palermo (farà fede la data apposta dal timbro del protocollo in entrata dell’Ufficio) Spedite tramite raccomandata a/r all'Area della Cultura, Via Dante n. 53 (Palazzo Ziino), 90141 - Palermo (saranno ammesse quelle pervenute entro le ore 12.00 del 02.11.2018, pertanto non farà fede il timbro postale di spedizione)



Avviso e modulistica alla pagina clicca qui.

