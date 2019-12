Capodanno

Capodanno a Palermo, ecco chi saranno gli artisti protagonisti

Dodici proposte in lizza per i due concerti finanziati dal Comune per la notte di Capodanno a Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/12/2019 - 09:10:32 Letto 410 volte

Per il Capodanno a Palermo gli artisti in pole sono Mario Biondi, per la festa in piazza Giulio Cesare, e Nino Frassica con Lello Analfino e i Tinturia per quella che si terrà invece al Cep.

La decisione non è stata ancora ufficializzata perché manca il passaggio formale in giunta. La proclamazione ufficiale è prevista infatti per domani. Tra le dodici proposte giunte al Comune, ci sarebbe un'indicazione molto forte verso quelle che propongono Mario Biondi e l'accoppiata Nino Frassica con Lello Analfino e i Tinturia.

Tra gli artisti che si sono proposti di animare il Capodanno a Palermo nomi come Francesco Gabbani e Rocco Hunt, gli Stadio e Iva Zanicchi.

