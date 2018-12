Capodanno a Palermo, strade chiuse al traffico: come cambia la viabilità

viabilitÓ a capodanno

Capodanno a Palermo, strade chiuse al traffico: come cambia la viabilitÓ

La Polizia Municipale informa come cambia la circolazione pedonale e veicolare in piazza Ruggero Settimo in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2019.

La Polizia Municipale informa che è stata emessa l’ordinanza n. 1701 che disciplina la circolazione pedonale e veicolare in piazza Ruggero Settimo in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2019.

Dalle ore 20 di stasera fino alle ore 16 del 1.1.2019 scatterà la chiusura al transito veicolare e pedonale di una porzione della sede stradale adiacente il Teatro Politeama, lato via E.Amari e lato via Turati, per le strutture e i veicoli a supporto della manifestazione.

Allo stesso orario scatterà il divieto di sosta con rimozione coatta fino alle 24 del primo giorno dell’anno nuovo ad eccezione dei mezzi di supporto della manifestazione.

Invece, chiusura al transito veicolare dalle ore 13 del 31.12.2019 alle ore 3 del 1.1.2019 e divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 8 del 31.12.2019 fino alle 3 del 1.1.2019 nelle seguenti strade prospicienti il Teatro Politeama:

piazza Castelnuovo, via Dante, via G. Daita, via D.Scinà, via Turati, via I. La Lumia, via E.Amari, via R. Wagner, via XX Settembre, via G. Amelia, via Foilengo, via dello Spezio, via Libertà, (carreggiata laterale di monte, tra via XII Gennaio e via Dante e carreggiata laterale di mare, tra le vie Gallo e piazza Ruggero Settimo, carreggiata centrale compresa tra le piazze Mordini/Crispi escluse e piazza R. Settimo/Castelnuovo).

E’ consentito l’attraversamento di via Libertà nella direzione via Archimede/Siracusa.

Dalle ore 8 del 30.12.2018 alle ore fino alle ore 3 del 1.1.2019 divieto di sosta con rimozione coatta solo sul lato destro nel senso di marcia nella carreggiata lato monte (da piazza Mordini a via XII Gennaio) e lato mare (da via N. Gallo a piazza Crispi).

Inoltre dalle ore 13 del 31.12.2018 fino alle ore 3 del 1.1.2019 saranno istituiti i seguenti provvedimenti:

via della Libertà carreggiata laterale di monte tra via Carducci e via XII Gennaio sarà percorribile contromano esclusivamente dai residenti del tratto via XX Settembre/Libertà con obbligo direzionale a sinistra sulle vi Libertà re XII Gennaio.

via Dante tratto piazza Castelnuovo via Principe di Villafranca sospensione della corsia preferenziale

via Carducci i veicoli in prossimità di via Libertà lato monte avranno l’obbligo di svolta a sinistra sulla laterale di via Libertà

Dalle ore 8 del 31.12.2018 alle ore 3 del 1.1.2019 modificazioni alla sosta:

via Messina tra via Libertà e via Garzilli solo divieti di sosta e nessuna chiusura

via N. Garzilli tra via Messina e via Dante idem come sopra

piazza Don Sturzo tra via dello Spezio e via D. Scinà compreso lo spartitraffico centrale: divieto di sosta con rimozione coatta.

Viene sospesa la circolazione lungo i percorsi ciclabili sui marciapiedi nei tratti tra le piazze R. Settimo/Crispi e Mondini/Castelnuovo per il previsto aumento di pedoni in occasione dell’evento.

