capodanno

Capodanno Palermo: vietati i ''botti''

A partire da domani e sino al 6 gennaio saranno vietati su tutto il territorio comunale accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/12/2017 - 20:26:31 Letto 405 volte

A partire da domani e sino al 6 gennaio saranno vietati su tutto il territorio comunale accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari. Lo ha stabilito il primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando.

"Ogni anno, a livello nazionale, vi è un numero di infortuni, anche di grave entità, causato dall'uso, sempre più frequente, di petardi, botti e artifici pirotecnici per festeggiare l'arrivo del nuovo anno - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - e sebbene questi prodotti facciano ormai parte di tradizioni e abitudini consolidate, è innegabile che eccessi e uso incauto costituiscano un pericolo per tutti, oltre che un motivo di stress che il fragore può causare ad anziani, bambini, soggetti cardiopatici e animali domestici. Per tali motivi - ha aggiunto Orlando - questo provvedimento e necessario al fine di tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che possono alterare il decoro urbano".

La violazione dell'Ordinanza comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative di importo compreso da € 25 ad € 500, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto e la successiva confisca, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla Legge.

"Al di là degli aspetti e dei divieti formali - ha concluso il sindaco - faccio appello a tutti i cittadini perché riconoscano la pericolosità dei 'botti' per sé e per gli altri, soprattutto per i più piccoli. Ci sono tanti, più sani e più civili modi per festeggiare il nuovo anno".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!