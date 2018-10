Progetto Legalità

Carabinieri e associazione ''Albero della vita - Bayty Baytik onlus'' insieme per il progetto legalità

Progetto Legalità del comando generale dell'Arma dei Carabinieri. Incontro con l'associazione ''Albero della Vita'' - Bayty Baytik onlus.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/10/2018 - 10:05:29 Letto 350 volte

Oggi martedì 30 Ottobre dalle ore 15:30 alle ore 16:30 presso la Stazione Carabinieri San Filippo Neri che nel quartiere Zen realizzerà un incontro con l’ Associazione “Albero della vita - Bayty Baytik, casa mia è casa tua – onlus”, sarà impegnata ad assicurare benessere, proteggere e promuovere i diritti e favorire lo sviluppo dei bambini, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza.

Nell’occasione, per una dimostrazione statica, nel campetto di calcio comunale del quartiere, in via Senocrate D’Agrigento, vi saranno i Carabinieri della Stazione, i Carabinieri cinofili con i cani Nastia e Horc ed i Carabinieri artificieri nonché una “gazzella” nel Nucleo Radiomobile di Palermo.

La partecipazione, gratuita, è aperta a tutti i bambini del quartiere Zen.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!