Carabinieri restituiscono libro del XVI secolo rubato alla biblioteca De Torres

I Carabinieri di Palermo, in occasione del convegno 'Beni culturali ecclesiastici, tutela e protezione tra presente e futuro', restituiscono un libro, risalente al XVI sec., rubato agli inizi degli anni '80 dalla biblioteca 'Ludovico II De Torres'.

Martedì 27 novembre 2018, alle ore 9,00, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo restituiranno all’Arcidiocesi di Monreale un prezioso libro, risalente al 1590, provento di furto perpetrato a Monreale (PA) ai danni della biblioteca “Ludovico II De Torres” del seminario arcivescovile, recuperato a Boston (USA), presso la “Boston Public Library”, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo. La restituzione del bene avvierà simbolicamente i lavori del convegno “Beni culturali ecclesiastici, tutela e protezione tra presente e futuro”, che avrà inizio alle ore 9,00 presso il Palazzo Arcivescovile di Monreale.

L’incontro s’inserisce nell’ambito di un ciclo di conferenze regionali promosse dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana e il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale al fine di rafforzare la cultura della tutela e la sensibilità nella salvaguardia di uno dei più importanti settori del patrimonio culturale nazionale: quello ecclesiastico. Grazie alla pluralità di visioni, assicurata da illustri relatori provenienti dal mondo ecclesiastico, giudiziario, accademico e operativo, il tema sarà affrontato in una prospettiva multidisciplinare con particolare focus sulle buone pratiche e le criticità del settore.

Gli eventi rappresenteranno, infine, un’ulteriore qualificata occasione per sostenere le attività di catalogazione del patrimonio culturale ecclesiastico, da tempo promosse dalla CEI, e per diffondere i consigli contenuti nella pubblicazione “Linee guida sulla tutela dei beni culturali ecclesiastici” realizzata, nel 2014, dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto.

Per la Sicilia, la conferenza che si svolgerà a Monreale sarà aperta da: Monsignor Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale; Monsignor Demetrio Gallaro, Eparca di Piana degli Albanesi (PA) e Delegato della Conferenza Episcopale Siciliana per i Beni Culturali Ecclesiastici; Dottoressa Claudia Oliva, Dirigente della Soprintendenza di Palermo per i beni bibliografici e archivistici e Don Fabio Raimondi, incaricato regionale della Conferenza Episcopale Siciliana per i Beni Ecclesiastici Culturali. Seguiranno gli interventi tematici che vedranno al tavolo dei relatori: Dottoressa Claudia Ferrari, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; Maggiore Luigi Mancuso, Comandante del Nucleo Carabinieri TPC di Palermo; Don Pietro Macaluso, Direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici di Monreale; Professoressa Maria Concetta Di Natale, dell’Università di Palermo e direttore del Museo diocesano di Monreale; Don Giuseppe Ruggirello, Direttore della Biblioteca “Ludovico II De Torres”; Dottor Francesco Failla, Vicepresidente dell’Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani (ABEI); Don Giovanni Vitale, Direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Monreale e Monsignor Gaetano Zito, Presidente dell’Associazione Archivisti Ecclesiastici Italiani.

Il ciclo di conferenze terminerà con un convegno che sarà organizzato a Roma all’inizio del prossimo anno.

Fonte: Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale

