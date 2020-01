casting

Carini, casting aperti per il cortometraggio WiCCA ''La Nota Perfetta''

Si apriranno giovedì 16 e venerdì 17 Gennaio i casting del corto didattico WiCCA ''La Nota Perfetta''.

Con i casting del corto didattico WiCCA “La Nota Perfetta” che si apriranno giovedì 16 e venerdì 17 Gennaio, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso il Miramare di Carini, parte la puntata tre di un appuntamento che ha già visto ben due conferenze all’Ars: “Cultura, Romanzo, Ricerca e Cinema come dialogo tra i popoli”.

Il progetto ben più ampio di una singola produzione cinematografica, che è stato proposto dall’Associazione Aria Art Refuge International Accomplices (Presidente Nicoletta Prestana) in Protocollo con l’Associazione Carini IOD Siciliani Nord America (Presidente Maurizio Randazzo), ha goduto e gode di grande attenzione da parte delle istituzioni e dell’opinione pubblica, poiché prevede un Azienda Sicilia che riparta dalla “Cultura”.

Secondo la logica di promozione sana di una terra ricca dal punto di vista della bellezza paesaggistica e della cultura sincretica, frutto di una storia ancestrale, vedremo in un futuro ormai prossimo come letteratura, etnostoria, regia e fotografia possano diventare strumenti usati per la distruzione dello stereotipo e del pregiudizio e di promozione del territorio al tempo stesso.

Sandy Di Natale è ideatrice del soggetto e della sceneggiatura e sceglie di collaborare con un service che gode delle più alte professionalità nel campo delle riprese cinematografiche, la TF Corporation di Ninni Tartaglia e Caterina Magliozzo. L’attrice drammaturga e scrittrice è anche coregista con il marchio ormai noto di Sikelia (acronimo di Sandy Di Natale e Vito Badalamenti il quale ha collaborato nell’arricchimento creativo della sceneggiatura), in collaborazione con Marco Lanzafame. Sikelia ci spiega perché sceglie questo gruppo di lavoro formato da più anime nella regia:

Ormai indiscusso Maestro della regia, dal Tarlo, a Fantasmi nel sud, a caduta nella rete, Marco Lanzafame ha raccontato veri e propri allarmi sociali con la lievità pittorica di un Bernini, dirigendo nomi quali: Remo Girone, Orio Scaduto, Alessandro Scavo; per questa ragione abbiamo pensato che avvalerci della sua prestigiosa presenza significava applicare quel concetto di rete che ormai da tempo abbiamo adottato nella ricerca, nella scrittura e ora nella realizzazione di un mistery di denuncia, WICCA “La Nota Perfetta”. Riguardo alla trama l’autrice Sandy Di Natale ci svela solo piccole indiscrezioni:

I dramma della disforia di genere è centrale ma ho voluto che emergesse accarezzato dalla magia di una terra mistica che ha dato i natali alla retorica, alla letteratura e la cui bellezza più grande è dovuta all’opera di Dio. Il film si apre sugli ancestrali consumati in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, l’Argimusco, sito megalitico tra i più imponenti d’Europa, teatro di riti ancestrali, di astronomi e alchimisti. Su una carrellata lenta che svela il paesaggio in maniera misteriosa, comincia la storia, in una sorta di varco astrale che dal passato oggi più “presente” che mai… si proietta in uno straordinario paese, Carini, raccontando i personaggi più bizzarri legati alla tradizione e risucchiati da una modernità spesso distruttiva.

I casting sono prevalentemente rivolti alle scuole di teatro, professionali fucine di talento che potranno usufruire di uno stage formativo sulle arti e mestieri del Cinema. Gli studenti che verranno scelti, anche nel ruolo di comparsa, potranno godere di credito formativo presso le proprie scuole. Una rosa di professionisti è già stata selezionata in un casting a porte chiuse, altri ne stiamo cercando, tra giovani talenti e personaggi stravaganti ma per il momento nessuna indiscrezione sui nomi. Il prossimo Casting si terrà appunto il 31 di Gennaio al Teatro Valentino di Catania presso il Cams scuola delle arti e dei mestieri dello spettacolo, di Valentina Spampinato, realtà virtuosa e unica in tal senso, per promuovere la logica che dalla formazione al lavoro il passo è breve C’è grande curiosità attorno a questo corto che potrebbe rivelarsi la prima puntata di una serie televisiva che denuncia, racconta, affascina.

