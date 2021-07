cyberbullismo

Carini, Gioca d'anticipo e fai rete: il calcio contro il cyberbullismo

Gioca d'anticipo e fai rete ha avuto come obiettivo quello di educare i giovani ad uso responsabile e propositivo del web, attraverso il gioco di squadra, nello specifico il calcio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/07/2021 - 11:45:22 Letto 420 volte

Appuntamento, oggi (30 luglio 2021) alle ore 19, presso Centro Sportivo Pasqualino Stadium di Carini, per la conclusione del progetto Gioca d’anticipo e fai rete, cofinanziato dal Fondo sociale europeo della Regione Siciliana nell’ambito della programmazione 2014-2020 e realizzato dall’Associazione Made 3.0. L’ingresso è gratis, nel rispetto delle norme anticovid, aperto a tutta la cittadinanza e vedrà tra gli ospiti l’Assessore regionale all’Istruzione e Formazione Professionale, Roberto Lagalla, e il sindaco di Carini, Giovì Monteleone.

Secondo i dati raccolti durante il mese di luglio: sono pochissimi i bambini alla quale viene negato l’uso dei dispositivi e della Rete da parte dei genitori; la maggior dei preadolescenti e adolescenti utilizzano lo smartphone senza alcun controllo e molti possiedono strumenti tecnologici personali. Gli adulti intervistati (genitori, nonni, zii) inoltre, intuiscono i pericoli della Rete ma non sanno come prevenirli.

Gioca d’anticipo e fai rete ha avuto come obiettivo quello di educare i giovani ad uso responsabile e propositivo del web, attraverso il gioco di squadra, nello specifico il calcio. Non è un caso, dunque, il nome del progetto che attraverso il gergo calcistico, ha voluto anticipare, attraverso l’educazione digitale, i possibili social risk, in particolare il cyberbullismo, e fare “gruppo”, sensibilizzando eventuali osservatori.

“L’emergenza educativa al digitale deve essere affrontata da più parti sociali – dichiara Cetty Mannino, esperta in new media – ecco perché il progetto ha una valenza importante”.

A credere nel progetto è stata anche l’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Carini, Scuola Calcio Elite, che nella persona del vicepresidente e responsabile del settore giovanile, Giuseppe Contrino afferma: “Il calcio favorisce la socializzazione tra pari, importantissima per i bambini, aiutando a sviluppare i concetti di condivisione, collaborazione e rispetto, grandi alleati nella costruzione della propria autostima e fiducia in se stessi”.

E a guardare con grande attenzione alla crescita, non solo sportiva ma anche personale, dei più giovani è Francesco Rizzo, direttore del centro sportivo e responsabile ideatore del tempo d’estate, già da diversi anni, all’interno della struttura, che spiega: “Ai ragazzi non bisogna negare le scelte che vogliono intraprendere semmai bisogna aiutarli alla comprensione dei no detti dagli adulti. Il dialogo figli genitori deve essere costante a partire da piccoli per crescere adolescenti responsabili”.

A coordinare lo staff, i bambini e le bambine e i genitori è stata Francesca Rizzo che è riuscita a trasferire in loro un clima di serenità e soprattutto di divertimento.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!