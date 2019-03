carnevale

Carnevale al Centro Diurno Alzheimer con i volontari dell'Ada

L'allegria del carnevale approda al Centro Diurno Alzheimer. Musiche e canti per alleviare le sofferenze degli ospiti. Iniziativa a cura dell'Ada di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/03/2019 - 09:21:12 Letto 385 volte

Un pomeriggio all’insegna dei festeggiamenti di Carnevale, tra musica e socialità.

I volontari dell’Associazione per i Diritti degli Anziani di Palermo, oggi martedì 5 marzo, a partire dalle 15:30, intratterranno gli ospiti dell’edificio 19 del Centro Diurno Alzheimer in via Gaetano La Loggia 5, regalando qualche momento di svago e serenità ai pazienti e alle loro famiglie.

“Si tratta – spiega il presidente provinciale dell’ ADA di Palermo Gaetano Cuttitta – di piccole azioni che, tuttavia, possono aiutare ad affrontare la quotidianità con un sorriso, nella convinzione che le emozioni positive generino benessere”.

“Ringrazio – aggiunge Cuttitta – i soci volontari Antonio Sacco, Mariano Livuzza, Emanuele Martinez e Giuseppe Montesanto che allieteranno i degenti con le loro esibizioni musicali e canore”.

