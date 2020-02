Carnevale ed eventi sportivi a Palermo: come cambia la viabilità domenica

viabilitÓ

Carnevale ed eventi sportivi a Palermo: come cambia la viabilitÓ domenica

Di mattina si svolgerÓ una gara ciclistica e di pomeriggio si snoderÓ per le vie del centro storico la sfilata nell'ambito della manifestazione Educarnival.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/02/2020 - 12:39:44 Letto 348 volte

La Polizia Municipale rende noti gli eventi che modificheranno la circolazione veicolare nella giornata di domenica 23 febbraio. Di mattina si svolgerà una gara ciclistica all’interno del Parco della Favorita e di pomeriggio si snoderà per le vie del centro storico la sfilata nell’ambito della manifestazione Educarnival.

Ore 8.30 – Parco della Favorita - Manifestazioni Ciclistiche

Chiusura al transito veicolare e pedonale nelle “piattaforme stradali” (eccetto per le biciclette dei ciclisti partecipanti alla gara, ed eccetto per i veicoli della “scorta tecnica staffetta” effettuata da personale dell’Organizzazione munito di apposita abilitazione, nonché per il personale addetto alla vigilanza autorizzato dall’Organizzazione) dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e comunque sino a cessata esigenza ( non oltre le ore 13,00) del giorno Domenica 23 Febbraio 2020 delle sottoelencate vie:

Via c.d. Case Rocca - Intero Tratto tra Viale Ercole e Viale del Fante; Divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00;

- Intero Tratto tra Viale Ercole e Viale del Fante; Divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00; Viale Diana - Tratto compreso tra piazza Leoni e viale Margherita di Savoia; Divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00;

- Tratto compreso tra piazza Leoni e viale Margherita di Savoia; Divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00; Viale Ercole - Intero tratto; Divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00; All’interno del Parco della Favorita - Tratto compreso tra la fontana d’Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi; Divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00;

- Intero tratto; Divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00; All’interno del Parco della Favorita - Tratto compreso tra la fontana d’Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi; Divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00; Viale Margherita di Savoia - Nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino; Divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00;

- Nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino; Divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00; Via Paolo Giaccone - Strada senza uscita allo sbocco sul Viale Margherita di Savoia (escluso i residenti che abitano nella via);

- Strada senza uscita allo sbocco sul Viale Margherita di Savoia (escluso i residenti che abitano nella via); Via Sebastiano Bosio - Strada senza uscita allo sbocco sul Viale Margherita di Savoia (escluso i residenti che abitano nella via);

- Strada senza uscita allo sbocco sul Viale Margherita di Savoia (escluso i residenti che abitano nella via); Via della Favorita - Intero tratto (escluso i residenti che abitano nella via ed il personale diretto alla Struttura Equestre a piedi che potranno transitare sotto controllo da parte del personale dell’organizzazione addetto alla vigilanza dell’area in esame e nei momenti in cui non vi sia passaggio di ciclisti e qualora necessiti; - Divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00;

- Intero tratto (escluso i residenti che abitano nella via ed il personale diretto alla Struttura Equestre a piedi che potranno transitare sotto controllo da parte del personale dell’organizzazione addetto alla vigilanza dell’area in esame e nei momenti in cui non vi sia passaggio di ciclisti e qualora necessiti; - Divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00; Via Mater Dolorosa - Intero tratto: Divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00; Da viale Margherita di Savoia a piazza Pallavicino, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e comunque fino al termine della manifestazione: Istituzione del senso unico di marcia;

- Intero tratto: Divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00; Da viale Margherita di Savoia a piazza Pallavicino, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e comunque fino al termine della manifestazione: Istituzione del senso unico di marcia; Piazza Pallavicino - Nel tratto compreso tra le vie Mater Dolorosa, Castelforte, Trapani Pescia e Giuseppe Sorge: Divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00;

- Nel tratto compreso tra le vie Mater Dolorosa, Castelforte, Trapani Pescia e Giuseppe Sorge: Divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00; Via Dietro la Parrocchia - Tratto compreso Via M. Dolorosa Via M. Alliata: - Divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati nei tratti interessati, dalle ore 07,30 alle ore 13,00;

Ore 14.00 – Centro città – Educarnival 2020

Chiusura al transito veicolare, al passaggio della sfilata nelle vie e piazze di seguito indicate, per il giorno 23 febbraio 2020 dalle ore 14,00 alle ore 21,00 e comunque sino al termine dello svolgimento della manifestazione: Piazza del Parlamento (PARTENZA); - Piazza della Vittoria; - Via Vittorio Emanuele Intero tratto; - Via Maqueda Intero tratto; - Piazza Villena; - Via Roma tratto compreso tra la piazza Giulio Cesare e la via Cavour; - Via Cavour tratto compreso tra la via P.pe di Scordia e la Via R. Settimo; Il traffico veicolare proveniente da P.zza XIII Vittime verrà deviato su via P.pe di Scordia ovvero per altri percorsi alternativi; - P.zza Verdi Tratto compreso tra Via P.Aragona e Via R. Settimo.

