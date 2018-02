carnevale

Carnevale: ha preso il via la manifestazione Educarnival

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/02/2018 - 17:46:56 Letto 352 volte

Ha preso il via stamattina la manifestazione Educarnival, giunta alla sua IV edizione e che si prevede coinvolgerà in tre giorni circa 5.000 studenti di Palermo e provincia e circa 500 insegnanti.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Palermo con l'ufficio scolastico regionale, circa 70 scuole e Cral Istruzione (Associazione docenti e personale non docente delle scuole pubbliche della Regione). Per il Sindaco "questa manifestazione dimostra che l'innovazione non è fatta solo da Google o IBM, ma è anche la capacità di unire la tradizione del Carnevale con la promozione della sensibilità artistica dei giovani, un momento di divertimento con un momento di riflessione sulla nostra cultura musicale. Grazie a Educarnival, si sana la presunta contrapposizione fra scuola e Carnevale, perché questa manifestazione fa di ogni bambino un artista ed un cittadino di Palermo e della sua comunità."

Per l'assessora Giovanna Marano, "Educarnival rappresenta un momento di cultura, che negli anni è cresciuto al punto che oggi è divenuto un punto fermo della programma culturale a Palermo e in tutta la provincia. È anche il segno dell'amore e della dedizione con cui centinaia di insegnanti e lavoratori della scuola si impegnano perché la scuola sia sempre elemento coesivo della comunità, dai più piccoli ai piu grandi dei suoi cittadini."

