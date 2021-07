carrozze di Cavallo

Carrozze dei cavalli, in arrivo nuova ordinanza per limitare la circolazione nelle fasce orarie più calde

A breve un'ordinanza che ne vieti la circolazione in una specifica fascia oraria nei mesi di luglio e agosto per tutelare maggiormente i cavalli impiegati nel traino delle carrozze.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/07/2021 - 16:10:50

“Le elevate temperature di questi giorni e, soprattutto, il cambio climatico con stagioni sempre piu calde e torride, rendono necessario tutelare maggiormente i cavalli impiegati nel traino delle carrozze adibite anche al servizio pubblico, per evitare gli episodi riportati dalle cronache in questi giorni. Ecco perché, d’intesa con il sindaco Leoluca Orlando, si è dato mandato agli Uffici di predisporre un’ordinanza che ne vieti la circolazione in una specifica fascia oraria nei mesi di luglio e agosto".

Lo dice l’assessore ai Diritti degli animali Toni Sala.

