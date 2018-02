carta rei

Carta Rei, Sinistra Comune: ''Ritardi inammissibili''

''Carta Rei: a breve gli uffici saranno aperti tutti i giorni per la ricezione delle richieste...''

"Carta Rei: a breve gli uffici saranno aperti tutti i giorni per la ricezione delle richieste. A fronte dell' elevato numero di domande, il potenziamento del servizio da parte dell'Amministrazione non era più rinviabile - dice Marcello Susinno - soprattutto per smaltire le richieste arretrate. Anche i senza casa hanno diritto a richiederla: spiace constatare che si è perso tempo prezioso. Il boom di prenotazioni, infatti, fa riflettere sul diffuso disagio sociale. Il primo giorno utile per fissare un appuntamento, con il servizio on line, è a metà di giugno e il diritto sorge solo dal mese successivo”, spiega Marcello Susinno, consigliere comunale di Sinistra Comune.

"Accogliamo comunque con soddisfazione l'orientamento dell'Amministrazione - commenta Katia Orlando, consigliera comunale di Sinistra Comune - che ha scelto di venire incontro alle esigenze dei cittadini, con l'obiettivo di ridurre i tempi attesa per chiedere la Carta Rei".

