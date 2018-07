saggio spettacolo

Casa Teatro in scena con ''Troiane'' di Euripide, ''Il dramma della guerra di tutti i tempi''

Quarto saggio spettacolo venerdì 20 luglio alle ore 21, nella cornice di Villa Cutò a Bagheria. Protagonisti gli allievi dai 18 ai 35 anni del corso avanzato ''Oltre il Sipario''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/07/2018 - 12:24:44 Letto 339 volte

Teatro antico in scena a Bagheria con l’imperdibile Troiane, testi e regia di Rosamaria Spena, libero adattamento da Ecuba e Troiane del celebre drammaturgo greco Euripide. La direzione del coro e l'assistenza alla regia sono affidate a Enrica Volponi Spena, scene e costumi di Casa Teatro. L'evento, patrocinato dal Comune di Bagheria, andrà in scena nella cornice di Villa Cutò venerdì 20 luglio alle ore 21, con ingresso gratuito.

Il quarto saggio spettacolo di Casa Teatro ha come protagonisti gli allievi dai 18 ai 35 anni del corso "Oltre il Sipario Avanzato", che danno vita al tema della guerra attraverso straordinarie e indimenticabili figure della mitologia greca. Presenti anche alcune allieve dei corsi "Oltre il Sipario" e "Gioca Teatrando". "La scrittura scenica unisce nel personaggio di Ecuba i 'quadri' presentati da Euripide nell’ultimo atto della disfatta di Troia", spiega la regista Rosamaria Spena, "dando consequenzialità alle dinamiche che concretizzano i motivi e i rapporti tra i diversi personaggi. Rapporti e motivi esaltati scenicamente dall’azione del coro di donne troiane, vera forza narrante dei sentimenti e delle emozioni che di volta in volta irrompono in scena”. Quello delle Troiane è un mondo in cui indistintamente soffrono sia vincitori che vinti. Quando Euripide scrive l'opera, la guerra del Peloponneso è nel momento culminante del suo corso e della sua violenza, la grandezza di Atene si avvia alla fine, decisiva è la crisi di un’intera cultura i cui principi e valori avevano trovato fondamento nelle storie e nel culto degli Dei. Obbedire alle divinità significava seguire la giustizia e rappresentava la speranza di essere felice. "Euripide scarnifica, critica quest’ordine arcaico", aggiunge la regista, "attua il rovesciamento dei canoni classici. Per la prima volta un drammaturgo antico evidenzia, nello scontro tra razionalità e sentimenti, l’importanza dei sentimenti e le loro ragioni contro le ragioni intellettuali, soprannaturali e storiche. L’uomo è il responsabile del suo agire”.

La condanna euripidea è nelle motivazioni che spingono al conflitto, alla guerra devastante, alla crudeltà; con dissacrante lucidità l’autore mostra di questi tutta la loro inconsistenza: la vendetta personale, l’onore, la fama, il denaro, una donna... Tutti effimeri accidenti umani. "Le donne prigioniere di guerra", conclude Rosamaria Spena, "che superstiti allo scempio della loro terra e dei loro uomini attendono di conoscere il loro destino, consapevoli di un futuro drammatico e miserabile, rappresentano il risultato di ogni guerra, di tutti i conflitti sanguinosi della storia dell’uomo; Ecuba, Andromaca, Polissena, perfino l’inquietante Cassandra e la 'colpevole' Elena, sono emblemi non solo di femminilità umiliate e deprivate di ogni diritto alla vita, ma specialmente raffigurazioni chiarissime di violenze imperialistiche di tutti i tempi, anche dei nostri”.

