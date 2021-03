CasaPound

CasaPound, protesta dal Brennero alla Sicilia: ''Si bloccano i camionisti ma continuano a sbarcare clandestini e terroristi''

''Al Brennero bloccano i camionisti, ma in Italia continuano ad entrare clandestini e terroristi'', questo lo striscione affisso dai militanti di CasaPound Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/03/2021 - 09:25:00 Letto 357 volte

"Al Brennero bloccano i camionisti, ma in Italia continuano ad entrare clandestini e terroristi", questo lo striscione affisso dai militanti di CasaPound Italia nelle maggiori città di confine nazionali (a Palermo nei pressi del Castello della Zisa), interessate da un’immigrazione sempre più incontrollata e pericolosa.

“Al confine italo-austriaco del Brennero gli autotrasportatori italiani sono soggetti a continui controlli, fermi e tamponi, – comunica in una nota CasaPound – senza nessun tipo di intervento da parte del Governo Italiano. Contemporaneamente, clandestini e terroristi continuano ad entrare indisturbati nel nostro paese”.

“Dai confini del Friuli-Venezia Giulia fino ai punti di approdo di Sicilia, Sardegna e Calabria – continua CPI - centinaia di immigrati violano senza alcun controllo i confini italiani, con conseguenze gravi non solo a livello sanitario, come si è verificato a Porto Empedocle, ma anche di sicurezza interna, come dimostrano i recenti arresti di foreign fighters e terroristi, alcuni dei quali coinvolti nella strage del Bataclan.”

“Mentre si elogiano ONG e associazioni immigrazioniste – conclude CPI - che aiutano i criminali ad entrare indisturbati nel nostro paese, i nostri lavoratori vengono discriminati nel silenzio complice del nostro Governo, evidentemente deciso a far rimanere l’Italia lo zerbino d'Europa”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!