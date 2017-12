catania

Catania, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità: si inaugura ''Io Valgo''

Si celebra l'1 dicembre per ricordare a tutti che anche le persone con disabilità hanno diritto a vivere una ''vita normale''..

Si celebra oggi per ricordare a tutti che anche le persone con disabilità hanno diritto a vivere una “vita normale”, fatta del diritto a essere parte della società nella scuola, nel lavoro, nel tempo libero e Catania risponde inaugurando sabato 2 dicembre alle 17 “IO VALGO”.

Io Valgo è una palestra “per tutti” che apre i battenti in via Cordai 165 nel quartiere San Cristoforo, cuore del degrado e della criminalità a Catania, come scommessa della Comunità Papa Giovanni XXIII, del Comitato Provinciale Paraolimpico con il contributo di CISL Catania e Fondazione Ebbene.

“Io Valgo” è la prima “palestra per tutti” in Sicilia, è caratterizzata dall’accessibilità, possono allenarsi tutte le persone (disabili e non), provenienti da tutti i ceti rispondendo anche all’esigenza di “gratuità” per coloro i quali non possono permettersi di pagare rette e abbonamenti. I primi corsi di danza moderna verranno curati dall’associazione Vivi in Energia, e i promotori dell’iniziativa mettono a disposizione i locali di tutte le realtà del territorio che vogliano sposare il progetto per permettere a chi è esclusi di dire “Io Valgo”.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti promossi dalla Comunità Papa Giovanni XXIII in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità ricordando tutte le criticità della mancata attuazione della legge 328del 2000 ma soprattutto la presa di coscienza dell’importanza, per tutte le persone, di poter immaginare un proprio progetto di vita. Progetto di vita vuol dire possibilità per ogni persona di poter pensare in prospettiva futura; possibilità di immaginare, fantasticare, desiderare, aspirare, volere e preparare le azioni necessarie alla realizzazione personale. Un progetto di vita comincia in famiglia e si realizza nella scuola, sul territorio, nel lavoro, nel tempo libero, nelle relazioni sociali. Per una persona con disabilità, come espressione di un percorso di autonomia, il progetto di vita riguarda anche il delicato tema del “dopo di noi”: cosa fare quando i caregiver familiari non ci saranno più.

