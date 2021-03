Catania-Palermo 0-1: il derby è rosanero! Che sia questa la partita della svolta?

Palermo Calcio

Catania-Palermo 0-1: il derby č rosanero! Che sia questa la partita della svolta?

Finalmente una gioia vera per i tifosi e una speranza di rinascita. Che sia questa la partita della svolta?

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/03/2021 - 15:03:12 Letto 351 volte

Il Palermo batte il Catania 1 a 0 al Massimino dopo una gara sofferta e lo fa con il "nuovo" allenatore e in dieci per 55 minuti, per l'espulsione di Marconi per doppia ammonizione.

Il gol, bellissimo, è del capitano Mario Alberto Santana che conquista oggi il record di unico giocatore del Palermo ad avere segnato in tutte le categorie A, B, C e D.

La difesa ha retto e ha contenuto la furia dei padroni di casa che con un palo e una traversa nel secondo tempo, hanno cercato di aggiustare il risultato sfavorevole per loro.

Finalmente una gioia vera per i tifosi e una speranza di rinascita. Che sia questa la partita della svolta? È stato bello guardare l'abbraccio dei giocatori con tutto lo staff tecnico e la panchina e questa è una buona base di ripartenza.

Forza Palermo!

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!