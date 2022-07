ordinanza carrozze cavalli

Cavalli, Di Gangi: ''Ordinanza ammazza-animali di Lagalla, classica toppa peggiore del buco''

''Con questa ordinanza, di fatto, si rende sempre o quasi sempre possibile far lavorare i cavalli sotto il sole cocente, senza alcun rispetto per il benessere degli animali'', ha detto Mariangela Di Gangi, neo-eletta consigliera comunale.

14/07/2022

"Il Sindaco Lagalla ha emanato ieri un’ordinanza che è stata annunciata come un provvedimento volto a tutelare la salute dei cavalli che trainano le carrozze. Non si comprende allora perché l'ordinanza abbia innalzato le temperature entro cui il servizio con carrozze può essere svolto (in precedenza il limite era di 35 gradi e ora è stato portato a 37 gradi), aggiungendo poi un riferimento a delle "Allerta meteo rosse" che però non esistono in relazione alle ondate di calore e quindi non saranno mai utilizzate per fermare il lavoro degli animali.

Con questa ordinanza, di fatto, si rende sempre o quasi sempre possibile far lavorare i cavalli sotto il sole cocente, senza alcun rispetto per il benessere degli animali. La classica toppa peggiore del buco."

Lo ha dichiarato Mariangela Di Gangi, neo-eletta consigliera comunale, commentando l'Ordinanza sindacale n. 94 emanata ieri dal Sindaco.

L’ordinanza sindacale che decorrerà dal prossimo 18 luglio

Nei giorni in cui sia prevista una temperatura pari o superiore a 37 gradi, la circolazione delle carrozze sarà vietata dalle 13 alle 15.30, mentre il divieto sarà più esteso, dalle 12.30 alle 16, in tutti i giorni per cui sia stato emanato avviso di Protezione civile per ondata di calore.

Nella ordinanza è previsto inoltre che a bordo di ogni carrozza sia disponibile una scorta non inferiore ai dieci litri d’acqua e che sia effettuata una sosta di almeno 10 minuti ogni due ore in aree preventivamente individuate e ad uso esclusivo, con una sufficiente zona di copertura realizzata in materiali idonei a proteggere gli animali dagli eventi atmosferici.

