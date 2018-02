Vescovo Cefal¨

Cefal¨, condann˛ il funerale del Boss: oggi Ŕ il vescovo della cittadina normanna

Il nuovo Vescovo di Cefal¨ Ŕ Giuseppe Marciante: si oppose al funerale show del boss Casamonica

Musica del padrino, petali di rosa gettati sui presenti da un elicottero e sei cavalli neri che trainavano una carrozza funebre: quel “funerale show” - come venne definito dai media -, riservato al boss romano Vittorio Casamonica non gli piacque proprio per niente, tanto da fare salire Giuseppe Marciante, allora vescovo ausiliare del settore est di Roma, alla ribalta delle cronache nazionali per la veemenza con cui vi si scagliò contro.

Oggi, il 67enne prelato nativo di Catania è stato ordinato nuovo vescovo di Cefalù, attraverso una nomina ufficializzata dal vicario del Papa , l’arcivescovo Angelo De Donatis. Monsignor Marciante, che prenderà il posto di Vincenzo Manzella, in carica dal 2009 e che dallo scorso 16 novembre aveva concluso il suo mandato per sopraggiunti limiti di età, ha compiuto gli studi filosofici e teologici presso lo Studio Teologico “San Paolo2 di Catania.

Dopo avere conseguito la Licenza in Missionologia presso la Pontificia università Gregoriana, il 5 ottobre del 1980 è stato ordinato sacerdote per l’Arcidiocesi della sua città natale. Dal 1998 è Assistente Nazionale ecclesiastico dell’Associazione di donatori del sangue Fratres. Dopo essere stato membro del Consiglio dei consultori e del Consiglio Presbiteriale Diocesano di Roma, nel 2001 è stato nominato Cappellano di Sua Santità.

