Celebrazione del 25 aprile al Giardino Inglese con la Polizia Municipale

In occasione della ricorrenza del 74° anniversario della Festa della Liberazione dal nazifascismo, parteciperà con gli agenti in alta uniforme alla scorta d'onore al gonfalone cittadino.

La polizia municipale informa che giovedì 25 aprile alle ore 09,30 in occasione della ricorrenza del 74° anniversario della Festa della Liberazione dal nazifascismo, parteciperà con gli agenti in alta uniforme alla scorta d’onore al gonfalone cittadino insieme al nucleo ippomontato per la cerimonia prevista con le autorità civili e militari che deporranno una corona di alloro alla lapide dei caduti della Resistenza di Cefalonia.

A seguire un corteo che partirà dal Giardino Inglese alle ore 10 per raggiungere piazza Verdi, dove sulla scalinata del Teatro Massimo è prevista l’esibizione della Corale “S. Sebastiano” della polizia municipale.-

