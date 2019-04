viabilità

Celebrazioni pasquali a Palermo: strade chiuse e stop alla Ztl

Come cambia la viabilità a Palermo per lo svolgimento delle celebrazioni pasquali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/04/2019 - 09:17:09 Letto 337 volte

La Polizia Municipale informa che in previsione della chiusura temporanea al transito veicolare di piazza Indipendenza, corso Calatafimi, via Vittorio Emanuele e Matteo Bonello, per consentire lo svolgimento delle celebrazioni in occasione delle imminenti feste pasquali, programmate per venerdì 12 aprile, domenica 14, giovedì 18 e sabato 20 Aprile 2019 è stata emessa l’ordinanza n. 434 che prevede:

Sospensione della Zona a Traffico Limitato (O.D.485/17) per giovedì 18 aprile e venerdì 19 aprile 2019, in occasione delle processioni del “Giovedì Santo” e del “Venerdì Santo”.

Venerdì 12 aprile 2019: chiusura al transito veicolare, delle vie e piazze interessate, al passaggio della “Via Crucis cittadina”,dalle ore 21,00 e fino al termine della processione, con partenza dal Teatro Massimo:

Chiusura al transito veicolare, al passaggio del corteo di via Vittorio Emanuele tratto compreso tra la via Roma e piazza Villena, via Matteo Bonello nel tratto compreso tra le vie Vittorio Emanuele e via dell’Incoronazione, via del Bastione tratto compreso tra la via Cadorna e la via Vittorio Emanuele, con obbligo di svolta a sx per i mezzi provenienti dalla via Cadorna;

Domenica 14 Aprile 2019: chiusura al transito veicolare, al passaggio della processione “Domenica delle Palme”, dalle ore 10,30 e fino al termine della processione, che procederà uscendo dal Palazzo Arcivescovile percorrendo via Vittorio Emanuele, via Simone da Bologna e piazza Sett’angeli con rientro in cattedrale;

Giovedì 18 aprile 2019: chiusura al transito veicolare, al passaggio della processione “Giovedì Santo”, dalle ore 09,30 e fino al termine della processione, che sfilerà dall'ingresso principale del Palazzo Arcivescovile e percorrerà un tratto della via per entrare in Cattedrale dal portone di bronzo, sito nella stessa via, e alle ore 12,00 sfileranno nello stesso percorso per rientrare al Palazzo Arcivescovile;

Sabato 20 aprile 2019: chiusura al transito veicolare, al passaggio della processione per la “Grande Veglia Pasquale”, dalle ore 22,30 e fino al termine della processione, che procederà da Palazzo Arcivescovile fino al portone di bronzo della Cattedrale, sito nella stessa via.

