Celebrazioni programmate a Palermo per il 2 giugno, 74° Anniversario della Fondazione della Repubblica

Celebrazioni per il 74° Anniversario della Proclamazione della Repubblica.

Nella giornata di domani, martedì 2 giugno, si svolgeranno le celebrazioni per il 74° Anniversario della Proclamazione della Repubblica, secondo il seguente programma:



ore 9,00, in Piazza Vittorio Veneto, il Prefetto Giuseppe FORLANI, deporrà una corona commemorativa al Monumento ai Caduti;

ore 9,30, in Piazza Verdi, all’ingresso del Teatro Massimo, alla presenza delle Autorità Civili e Militari, dopo l’alzabandiera, il Prefetto Forlani darà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

La cerimonia avrà luogo nel rispetto delle disposizioni impartite in ragione dell’emergenza Covid-19 e, in particolare del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 e del DPCM 17 maggio 2020, con osservanza delle esigenze di distanziamento sociale e delle altre misure di contenimento, finalizzate ad evitare assembramenti.



Per l’occasione, le facciate di villa Whitaker, sede della Prefettura e di villa Pajno, residenza del Prefetto, saranno illuminate, nelle serate di oggi e di domani, con il tricolore ed il Prefetto ha rivolto l’invito a procedere con analoga iniziativa anche a tutti i Sindaci e Commissari straordinari della provincia, quale testimonianza di unità e condivisione collettiva degli ideali costituzionali e dei simboli repubblicani.

