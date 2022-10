Censimento permanente

Censimento permanente, a Palermo solo il 10% del campione ha compilato il questionario

A Palermo il numero di famiglie che hanno già compilato il questionario è molto basso.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/10/2022 - 11:32:28 Letto 745 volte

Il 1° ottobre ha preso il via l’edizione 2022 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, strumento fondamentale per misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia.

A Palermo il Censimento permanente della popolazione è svolto dell’Ufficio di Censimento dell’Amministrazione Comunale, con il supporto di circa 60 rilevatori statistici. Nel Capoluogo siciliano per l’edizione 2022 del Censimento sono complessivamente coinvolte circa 8.200 famiglie; più in particolare, circa 1.700 famiglie fanno parte del campione della rilevazione Areale e circa 6.500 famiglie del campione della rilevazione da Lista.

Ad oggi, però, il numero di famiglie che hanno già compilato il questionario è molto basso: appena 690, pari a poco più del 10% del campione.

Fonte: Comune di Palermo

