Censimento permanente, quasi tremila famiglie palermitane hanno risposto al questionario

Ad oggi sono circa 2.900 su un totale di 9.000 previste le famiglie che hanno partecipato al Censimento permanente, rispondendo alle domande contenute nel questionario di rilevazione.

A partire dai prossimi giorni e fino al 23 dicembre le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario online saranno contattate da uno dei 60 rilevatori incaricati dal Comune che procederanno all’intervista con l'ausilio di un tablet.

La partecipazione al censimento è, infatti, un obbligo di legge per le famiglie che sono coinvolte e ne hanno ricevuto comunicazione.

Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, strumento fondamentale per misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia, è stato avviato lo scorso 1° ottobre 2021, e prevede lo svolgimento di due rilevazioni, la rilevazione Areale e la rilevazione da Lista.

A Palermo il Censimento permanente della popolazione è operativamente svolto dell’Ufficio di Censimento dell’Amministrazione Comunale, con il supporto di circa 60 rilevatori statistici.

Nel Capoluogo siciliano per l’edizione 2021 del Censimento sono complessivamente coinvolte circa 9.000 famiglie su un totale di oltre 265.000. Le modalità di partecipazione delle famiglie sono diverse e variano in funzione della specifica rilevazione in cui sono coinvolte, Areale e da Lista. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge e la violazione dell'obbligo di risposta prevede una sanzione.

