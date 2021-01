Centenario Sciascia, Orlando e Zito: ''Uomo di libertà e grande maestro'' *VIDEO*

Centenario Sciascia

Centenario Sciascia, Orlando e Zito: ''Uomo di libertą e grande maestro''

''Gli scritti di Leonardo Sciascia hanno disvelato in tempi difficili le contraddizioni e le ipocrisie del sistema di potere mafioso'', ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

"A Leonardo Sciascia abbiamo dedicato lo scorso anno questa splendida biblioteca comunale che sorge significamente in un edificio che fu dei Gesuiti, ricordando le tante contraddizioni e le posizioni ambigue di questi nella realtà siciliana, ma - nello stesso tempo - ricordando anche la capacità di denuncia da parte dello scrittore.

Sciascia aveva fatto della libertà la sua stella polare che indicava agli altri la direzione; come tutti gli uomini liberi, di volta in volta, è stato definito 'eretico' dagli ortodossi spesso mafiosi, 'sovversivo' da istituzioni che avevano il volto della mafia e 'pazzo' da saggi succubi del potere mafioso.

La mia generazione ha conosciuto la mafia non come crimine, ma come un contesto che produceva un sistema di potere; lo ha fatto grazie agli scritti di Leonardo Sciascia, che ha disvelato in tempi difficili le contraddizioni e le ipocrisie del sistema di potere.

Da Diego e l'Abate Vella, fino all'affare Moro, la storia viene ripercorsa e rivissuta in nome della libertà. Essere qui a ricordare Leonardo Sciascia è un modo per ricordare quella libertà che oggi abbiamo il dovere di coniugare con l'uguaglianza e con la fraternità troppo spesso considerate alternative alla libertà indicata da Sciascia".

Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nel giorno del centesimo anniversario della nascita dello scrittore siciliano.

"Siamo qui a ricordare un grande intellettuale, un grande scrittore, un grande uomo politico - ha detto l'assessore alla cultura Mario Zito - che ha saputo offrire una visione della città assolutamente nuova rispetto a quelli che erano gli stereotipi presenti in quel momento. E grazie alla sua coscienza critica abbiamo avuto uno sprone per continuare ad andare avanti nel percorso che lui, insieme a tanti altri intellettuali, uomini di cultura e artisti ci ha saputo dare nei bellissimi anni della sua presenza qui. Sciascia ci ha lasciato un importante messaggio: in un momento in cui tutto sembra perduto, attraverso la cultura possiamo immaginare percorsi di rigenerazione e una vera e autentica rinascita".





