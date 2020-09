attività ludico ricreative

Centri estivi per minori a Palermo: attività prorogate fino al 30 settembre

Si concluderanno il 30 settembre le attività ludico ricreative per minori che rientravano nel progetto ''Estate 2020''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/09/2020 - 11:00:05 Letto 400 volte

Si concluderanno il 30 settembre le attività ludico ricreative per minori che rientravano nel progetto "Estate 2020".

Il progetto, finanziato con circa 900 mila euro, che sono parte dello stanziamento complessivo di circa 1,8 milioni di euro fatto dallo Stato al Comune per il Fondo per le politiche della famiglia (art. 105 DL 34 del 2020), era rivolto a bambini e adolescenti di età compresa tra 3 e 14 anni in condizioni di fragilità della famiglia di provenienza.

L'iniziativa è stata promossa con l'intento di combattere la sedentarietà e l'isolamento determinate nei minori a seguito delle misure adottate dal Governo per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Inizialmente i progetti avrebbero dovuto concludersi il 14 settembre, ma considerata la disponibilità finanziaria, il Comune ha autorizzato la prosecuzione fino alla fine del mese.

Altri progetti erano stati avviati da enti privati all'inizio dell'estate, previa registrazione al portale comunale e sotto la vigilanza sanitaria dell'ASP.

In totale sono stati quasi cinquemila i minori, bambini e ragazzi coinvolti in 164 progetti, di cui 45 hanno richiesto il finanziamento comunale, mentre gli altri sono stati del tutto gratuiti o hanno attinto ad altre risorse pubbliche e private.

Nei centri finanziati dal Comune sono stati coinvolti poco più di 1.300 minori fra cui alcuni con disabilità.

"Siamo soddisfatti del risultato raggiunto - afferma l'assessore Giuseppe Mattina - anche se certamente il fatto che le somme nazionali siano arrivate in ritardo ha influito molto sulla possibilità di organizzare le attività estive. Adesso stiamo interloquendo con il Ministero per stabilire come utilizzare le somme non spese. Speriamo di essere autorizzati a poterle impegnare in altre attività con bambini e bambine nei prossimi mesi".

Il sindaco Leoluca Orlando ha affermato che "tantissimi enti, scuole, associazioni hanno svolto attività estive che sono state un vero e proprio toccasana per migliaia di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che dopo mesi di lockdown e restrizioni riguardanti i contatti e la socialità certamente avevano bisogno, come hanno bisogno, di contatti sociali. Tutto si è svolto nella massima sicurezza a dimostrazione della grande professionalità e passione con cui gli operatori hanno lavorato".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!