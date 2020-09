cerimonia di commemorazione

Cerimonia di commemorazione per Cesare Terranova e Lenin Mancuso. Il ricordo di Orlando

Alla cerimonia, che si è svolta come ogni anno in via Edmondo De Amicis, luogo dell'attentato, hanno preso parte le maggiori autorità civili e militari della Città.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/09/2020 - 15:56:06 Letto 387 volte

Il sindaco Leoluca Orlando ha preso parte, questa mattina, alla cerimonia di commemorazione del giudice Cesare Terranova e del maresciallo Lenin Mancuso, trucidati il 25 settembre del '79. Alla cerimonia, che si è svolta come ogni anno in via Edmondo De Amicis, luogo dell'attentato, hanno preso parte le maggiori autorità civili e militari della Città.

"La nostra presenza qui - ha dichiarato il sindaco Orlando - è un modo per esprimere profonda riconoscenza nei confronti di loro e di tutti i componenti della Magistratura e delle Forze dell'Ordine che hanno sacrificato la vita per liberare Palermo e la Sicilia da indicibili connivenze fra Cosa nostra, l'imprenditoria e la politica. La loro scelta di non scendere a patti con la mafia li rende un esempio da seguire per tutti noi".

(Foto di Stefano Patania)

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!