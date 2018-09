anniversario

''Certe cose non si fanno per coraggio''. 36 anni fa moriva Carlo Alberto dalla Chiesa

Il 3 settembre 1982, in via Isidoro Carini, venivano barbaramente uccisi l'allora prefetto di Palermo, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente della scorta Domenico Russo. Vari gli eventi e le manifestazioni per non dimenticare il loro sacrificio

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/09/2018 - 10:43:51 Letto 378 volte

"Quando sono in ufficio, e giunge il suono del telefono, allora guardo il Cristo... Perché non so mai che cosa può arrivare". Così diceva a Enzo Biagi, in un'intervista del 1981, il generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Di lì a poco, lo squillo di un telefono avrebbe annunciato la sua morte, il 3 settembre di 36 anni fa, in occasione del barbaro agguato in cui persero la vita dalla Chiesa, allora prefetto di Palermo, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente della polizia di Stato Domenico Russo.

Alle 21,15 del 3 settembre 1982, in via Carini, l'auto su cui viaggiavano dalla Chiesa e la moglie fu affiancata da una BMW dalla quale partirono alcune raffiche di Kalashnikov, che uccisero la coppia. Contemporaneamente, fu affiancata da una moto e crivellata di colpi anche l'auto della scorta, con a bordo l'agente Russo, anch'egli ferito a morte. Per il vile gesto che è costato la vita ai tre, nel 2002 sono stati condannati in primo grado Vincenzo Galatolo e Antonino Madonia, entrambi all'ergastolo, e Francesco Paolo Anzelmo e Calogero Ganci, a 14 anni di reclusione ciascuno.

Varie le manifestazioni in onore di dalla Chiesa, a partire dal luogo dell'eccidio, in via Isidoro Carini: stamattina è avvenuta la deposizione delle corone d’alloro alla memoria, alla presenza del comandante generale dell’Arma Giovanni Nistri, dei familiari delle vittime e delle più alte cariche civili e militari. A seguire, la messa presso la Chiesa di San Giacomo dei Militari officiata dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice.

Gli altri eventi commemorativi in programma oggi 3 settembre:

A conclusione della messa, programmata per le 10 di questa mattina

proiezione di un breve filmato sul gen. Carlo Alberto dalla Chiesa;

commemorazione con intervento del prefetto di Palermo, del comandante generale dell’Arma Gen. Giovanni Nistri e del Sottosegretario agli interni.

Ore 11,30: in via Vittorio Emanuele, deposizione floreale presso la stele dedicata a Carlo Alberto dalla Chiesa da parte dei bambini dei quartieri Cassaro, Ballarò, Danisinni, Capo e Albergheria nell’ambito della terza edizione della “Festa dell’onestà” promossa dall’associazione “Cassaro Alto”.

Ore 16,50: a Corleone (PA), presso il complesso monumentale Sant’Agostino

intitolazione della sala convegni al gen. Carlo Alberto dalla Chiesa;

terzo convegno di approfondimento "Carlo Alberto dalla Chiesa: la lotta dell’arma alla mafia. La prima esperienza in Sicilia";

mostra fotografica riferita in particolare agli anni in cui il generale dalla Chiesa ha prestato servizio a Corleone.

Ore 21: a Palermo, in via Vittorio Emanuele, momento di preghiera e di silenzio presso la stele dedicata a Carlo Alberto dalla Chiesa.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!