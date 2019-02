chiesa aperta al pubblico

Chiesa Ecce Homo riapre al pubblico

Chiusa per restauri, oggi è possibile partecipare alla celebrazione domenicale della Santa messa e, grazie all'associazione Amici dei Musei Siciliani, poterla visitare.

Dopo un lungo periodo, riapre la chiesa di S. Antonio Abate, conosciuta come SS. Ecce Homo, ubicata in via Roma. Chiusa per restauri, oggi è possibile partecipare alla celebrazione domenicale della Santa messa e, grazie all’associazione Amici dei Musei Siciliani, poterla visitare.

La Chiesa di S. Antonio Abate è tra le più antiche della città: già esistente nel 1220 fu successivamente danneggiata dal terremoto del 1823, poi più volte ricostruita e restaurata, ma gran parte delle caratteristiche iniziali sono andate perdute. L’attuale configurazione neogotica risale alla fine del XIX secolo.

All’inizio del XX secolo, aperta la via Roma, venne costruitala gradinata, ai piedi della quale si trova il busto del SS. Ecce Homo, di grande devozione popolare, un tempo ubicato nel vicolo che dalla Piazzetta S. Antonio (oggi Piazzetta Marchese Arezzo) portava alla chiesa.

La parrocchia di S. Antonio Abate pare essere stata costruita sopra le mura dell’antica torre “Pharat” che insieme alla torre di “Baich” sovrastavano l’attuale “Vucciria”.

L’interno della Chiesa è a Croce Greca con quattro colonne granitiche che sostengono la cupola a forma ogivale e rifatta nel 1536. Nel presbiterio, alle pareti laterali, si possono ammirare due tele di Gaspare Serenario, rispettivamente “Cristo e l’adultera” e “Cristo e il Centurione” eseguite nel 1757. Il quadro della parete di fondo del presbiterio rappresenta “S. Carlo Borromeo in processione” opera di Giuseppe Salerno, detto lo zoppo di Ganci (sec. XVII). Una balaustra di marmi mischi, con stemma ai due pilastrini di entrata, chiude il presbiterio che fu aggiunto nel 1709.

Il presbiterio arricchito con degli stalli e due seggi hanno ospitato il Senato Palermitano ed il suo Presidente: l’alto seggio di destra veniva occupato dal Presidente, mentre quello di sinistra dal Parroco del tempo, insignito del titolo di Protonotaro Apostolico.

Nella navata di sinistra si nota il fonte battesimale scolpito nel 1755 dallo scultore Francesco Pennino su disegno dello scultore Ignazio Marabitti; nella parete retrostante è posto il “Battesimo di Cristo” dipinto su ardesia; dopo il fonte battesimale vi è l’altare dedicato all’Immacolata con una statua lignea opera di Giuseppe Bagnasco; nell’abside di sinistra si ammirano alcuni rilievi in marmo raffiguranti scene della passione di Cristo, opere di Antonello Gagini effettuati intorno alla metà del ‘500; in alto sui pilastri del presbiterio sono posti due tondi raffiguranti a sinistra l’Arcangelo Gabriele e a destra l’Annunciata. Nell’abside di destra si trova l’altare dedicato a Santo Antonio Abate Magno, il dipinto raffigurante il santo è opera del pittore gangitano Giuseppe Salerno; nella navata, innalzato su un altare, è posto un crocifisso ligneo attribuito allo scultore Cinquemani e una teca con un busto ligneo dell’ Ecce Homo di frate Umile da Petralia, eseguito all’inizio del ‘600.

All’esterno della chiesa, ai lati del portale d’ingresso, si trovano due statue in marmo di Antonello Gagini: S. Pietro e S. Paolo.

Agli inizi del secolo XIV, a fianco della chiesa venne costruita dalla famiglia Chiaramonte, una torre, ancora visibile, che ebbe funzione di torre civica.

È possibile visitare la chiesa tutti i giorni dalle ore 10,00 alle 18,00 con un biglietto di euro 2,50 con guida.

