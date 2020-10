Piscina comunale

Chiusa per 5 giorni la Piscina comunale: manca il certificato per la qualità dell'acqua

Le Forze dell'ordine hanno riscontrato l'assenza di una certificazione mensile relativa alla qualità dell'acqua.

È stata chiusa oggi e per 5 giorni la Piscina comunale di viale del Fante a seguito di un controllo effettuato dalle Forze dell'ordine che hanno riscontrato l'assenza di una certificazione mensile relativa alla qualità dell'acqua.

Il capo impianto ha fatto presente che la procedura di rinnovo del certificato è stata avviata già la settimana scorsa ma che, a seguito delle diverse chiusure dell'impianto per covid, non si è potuto terminare la procedura in tempo.

