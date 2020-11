anello ferroviario

Chiusura anello ferroviario di Palermo: ecco gli interventi in vista delle festività natalizie

E' stata annunciata, per i prossimi giorni, la chiusura dei cantieri nella parte bassa di via Emerico Amari e l'interruzione dei lavori per il periodo natalizio.

Si è svolta stamani una videoconferenza – organizzata dall’assessore alle Attività Economiche, Leopoldo Piampiano - per fare il punto della situazione ed informare le associazioni di categoria sullo “stato dell’arte” dei lavori di chiusura dell'anello ferroviario nel centro cittadino in vista delle prossime festività natalizie.



Nel corso dell'incontro - al quale hanno preso parte anche gli assessori alla Mobilità, Giusto Catania, alla Rigenerazione Urbania, Maria Prestigiacomo, RFI, la ditta esecutrice dei lavori e le associazioni di categoria Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti – è stata annunciata, per i prossimi giorni, la chiusura dei cantieri nella parte bassa di via Emerico Amari e l'interruzione dei lavori per il periodo natalizio – da metà dicembre alla prima decade di gennaio - all'incrocio della medesima strada con via Ruggiero Settimo.

In tale area, la ditta appaltatrice, su sollecitazione dell'amministrazione comunale, creerà un varco pedonale provvisorio di circa sette metri e delimitato da barriere trasparenti, con l'obiettivo di lenire al massimo il disagio per le attività economiche che operano in zona.



Dopo l'interruzione per le festività, i lavori nei cantieri dell'area Ruggiero Settimo e Piazza Sant’Oliva riprenderanno nella seconda decade di gennaio. La restituzione alla pubblica fruibilità di queste aree dovrebbe avvenire per la fine di febbraio 2021.



"Siamo grati – ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando - del fatto che nonostante i ritardi nei lavori dovuti a vari fattori, si siano individuate soluzioni adeguate a favorire una ottima fruizione pedonale dell'area. Siamo certi che la presenza dei cantieri non sarà di alcun ostacolo in tal senso e che anzi i cittadini godranno della possibilità, in queste strane feste che si annunciano, di poter camminare in centro senza le auto".



"Il Comune – affermano congiuntamente gli assessori Piampiano, Catania e Prestigiacomo - continua costantemente a monitorare in grande spirito di collaborazione con RFI e con l'impresa esecutrice, l'andamento dei lavori perché si faccia tutto il possibile per recuperare il tempo perduto e limitare i disagi. L'aver accettato le richieste dell'Amministrazione è un atto di responsabilità e sensibilità con soluzioni che favoriranno una ottimale fruizione di questa importante zona commerciale".

