Chiusura scuole a Palermo, Diventerà Bellissima: ''Orlando pensi a provvedimenti più efficaci, scuole ultimo baluardo''

Prima di alimentare paure ed allarmismi inutili e dannosi, Orlando farebbe bene a confrontarsi con la Regione e a mettere in campo provvedimenti efficaci per problemi più annosi: mercati rionali e aumento dei controlli in primis.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/11/2020 - 09:43:09 Letto 341 volte

“La decisione del sindaco di Palermo con la quale si ordina la chiusura delle scuole in città, evidenzia ancora una volta la mancanza di spirito collaborativo e di qualsivoglia confronto con la Regione. Bene hanno fatto gli assessori Razza e Lagalla a redarguire i primi cittadini siciliani circa la necessità di concordare i provvedimenti evitando condotte differenziate inutili e dannose” ad affermarlo è Domenico Bonanno, componente della direzione regionale di Diventerà Bellissima.

“Dopo mesi di assenza e la mancanza di qualsiasi piano per affrontare l’emergenza in città, ancora una volta Orlando non perde occasione per distinguersi in negativo alimentando paure ed allarmismi inutili e dannosi. Le scuole dovrebbero sempre rappresentare l’ultimo baluardo da sacrificare. Il sindaco piuttosto che alla chiusura di queste pensi prima a provvedimenti seri ed efficaci con i quali affrontare temi ben più delicati come quello dei mercati rionali, che oggi non hanno luogo in sicurezza, e quello dell’aumento dei controlli” conclude Bonanno “oggi praticamente assenti in città.”

