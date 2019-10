Giuseppina D'Alba

Ciao Giuseppina, sei stata una grande donna

''L'unione fa la forza''. Sono state queste le ultime parole di Giuseppina D'Alba, la cara mamma del nostro editore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/10/2019 - 09:50:23 Letto 350 volte

“L’unione fa la forza”. Sono state queste le ultime parole di Giuseppina D’Alba, la cara mamma del nostro editore. Giuseppina se ne è andata giovedì scorso al termine di una malattia “vissuta” però con orgoglio e dignità, con coraggio e determinazione. Donna forte Giuseppina, così forte da raccomandare alle tre figlie di andare avanti insieme, di essere unite e di proseguire la strada tracciata con amore e serenità, il tutto qualche secondo prima di andare via.

Oggi si sono svolti i funerali presso la Parrocchia SS Consolatrice degli Afflitti. Tantissima gente ha voluto rendere omaggio ad una donna “buona e brava” come la descrivevano amici, parenti e conoscenti. Se ne è andata a causa della “bestia”, una bestia che anche questa volta non ha avuto pietà, una bestia che ti rende cosciente di quello che ti sta succedendo, che ti lega nel letto di un ospedale o a casa tua e ti fa arrendere gradualmente, giorno dopo giorno. Qualche giorno fa il mio editore mi disse: “La battaglia volge ormai alla fine, siamo pronti ad alzare bandiera bianca insieme”. Si’, caro editore, vostra mamma è andata via “insieme” al vostro amore, alla vostra dedizione e al vostro sacrificio. Essere famiglia è soprattutto questo, e’ unione anche quando la partita e’ segnata e sta ormai volgendo al termine. Sarà dura ripartire, ma la vita è fatta di ostacoli e siamo certi che anche questa volta avrai la forza di ripartire più forte di prima e con un angelo che vi veglierà da lassù.

Ciao Giuseppina.

