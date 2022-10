laboratorio musicale

''Ciao mamma, oggi suono al mercato!'': al via le selezioni per la nuova stagione del laboratorio musicale di Sanlorenzo

Come arrangiare un brano, in che modo promuoverlo, come interpretarlo al meglio: il 9 ottobre partono le audizioni di ''Ciao mamma, oggi suono al Mercato'', il talent-laboratorio di Sanlorenzo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/10/2022 - 09:06:24 Letto 759 volte

Si aprono domenica 9 ottobre a partire dalle ore 18 a Sanlorenzo le audizioni per la nuova stagione di “Ciao mamma, oggi suono al Mercato!”, un talent, ma prima di tutto un laboratorio musicale che vede protagonisti musicisti tra i 12 e i 30 anni.

Per candidarsi, basta inviare i propri dati con un video di presentazione o un brano attraverso questo form: https://bit.ly/3dJuIxs

Il progetto ideato da Claudio Terzo e Gianni Zichichi è uno spazio gratuito in cui giovani musicisti, interpreti e autori, da solisti o in band, possono avere a disposizione un palco su cui far ascoltare la propria musica, ma anche un laboratorio in cui incontrare professionisti dello spettacolo - artisti, produttori, organizzatori - che offriranno importanti consigli per il percorso artistico degli esordienti.

I giovani artisti avranno così l’opportunità di presentare al pubblico i propri inediti, scoprendo come arrangiarli, promuoverli online e tra gli addetti ai lavori.

Il lab-talent si svolgerà a domeniche alterne dalle ore 18 alle 22 e vedrà anche un momento live, un'occasione per esibirsi dal vivo e far conoscere la propria musica e la propria voce.

“Ciao Mamma, oggi suono al Mercato” è un laboratorio aperto che da ottobre a giugno, a domeniche alterne, offrirà agli artisti selezionati, tra solisti e band, l'opportunità di confrontarsi con esperti del settore su vari aspetti operativi che riguardano la creazione e la promozione artistica.

Dalla stesura del testo di un brano al suo arrangiamento musicale, dal lavoro sull'interpretazione vocale a quello sul sound, dagli aspetti organizzativi a quelli connessi alla promozione di un progetto musicale, proponendo gli strumenti e le conoscenze utili a rendere la propria passione un mestiere. La partecipazione è gratuita.

