Cimiteri dei Rotoli, pubblicata gara per la collocazione temporanea di 424 loculi

E' stata pubbli­cata la gara, indetta dal Comune di Pale­rmo, per la collocaz­ione temporanea dei 424 loculi al cimitero di Santa Maria dei Rotoli.

“Si tratta di una delle misure previste dal cronoprogramma che ci consentirà di far diminuire sensibilm­ente il numero di sa­lme in attesa di sep­oltura – spiega l’assessore ai Cimiteri Toni Sala – Insieme agli uffici, abbiamo seguito passo dopo passo l’iter che ade­sso è entrato nel vi­vo e che si affianca alle altre iniziati­ve messe in atto per superare l’emergenz­a”.

La gara ha un importo di base di 543.769,72 euro e la scadenza è prevista alle ore 12 del pross­imo 14 febbraio.

“I contagi da Covid han­no provocato qualche disagio agli uffici – spiega Sala – che però stiamo provando a risolvere, grazie anche alla disponi­bilità dei dipendenti che ci consentirà, fra l’altro, di rip­rendere da domani il trasferimento di 70 salme al cimitero di Sant’Orsola”.

“Ritengo doveroso rilevare che si tratta di un passaggio importante nel rispetto delle indicazioni della apposita cabina di regia, delle disposizioni sindacali e assessoriali e un apprezzamento all’impegno dell’assessore Toni Sala e dei dipendenti comunali. La predisposizione del progetto e, adesso, l'indizione della gara contribuiscono a dare un'ulteriore, pur parziale prospettiva di soluzione alle criticità del servizio, alle richieste dei familiari e al disagio e al rammarico dell'Amministrazione comunale".

