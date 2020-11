Circo a Palermo

Circo a Palermo, Orlando: ''Nessuna autorizzazione dal Comune, solidarietà a Ferrandelli per l'aggressione''

''Il Comune non ha rilasciato alcuna autorizzazione ad alcun circo attualmente in fase di allestimento'', chiarisce l'assessore Leopoldo Piampiano.

"Il Comune non ha rilasciato alcuna autorizzazione ad alcun circo attualmente in fase di allestimento in città poiché non sono interessate aree pubbliche sottoposte a procedimenti autorizzativi.

Ovviamente, peraltro, in vigenza del DPCM, nessuno spettacolo potrà svolgersi."

Lo chiarisce l'assessore Leopoldo Piampiano, che informa anche di avere richiesto alle competenti autorità sanitarie veterinarie una verifica delle condizioni degli animali e del rispetto di tutte le leggi in materia, dopo la segnalazione ricevuta dal consigliere Fabrizio Ferrandelli.

"Esprimo al consigliere la mia solidarietà e quella dell'Amministrazione - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - informato di quanto accaduto ieri - e condanno con fermezza ogni tentativo di impedire ad un consigliere comunale di svolgere le proprie attività nel territorio".

