Circonvallazione di Palermo, riaperte al transito le corsie laterali

Riaperta al transito parte della circonvallazione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/07/2020 - 17:28:37 Letto 396 volte

Aperte tutte corsie laterali circonvallazione. Aperto sottopasso via Lazio dir. Trapani. In corso con Amap e Rap lavaggio e verifica manto stradale e impianti dir. Messina. Apertura entro le 21. Al sottopasso via L. da Vinci ancora in corso operazioni VV.F. e Protezione civile per rimozione fango. Domattina intervento Amap, RAP ed Esercito per possibile apertura entro domani sera.

