Circonvallazione, ripresi i lavori del canale Mortillaro

Sono ripresi oggi i lavori per il consolidamento della soletta che chiude il canale di maltempo ''Mortillaro''.

Sono ripresi oggi i lavori di competenza del Comune per il consolidamento della soletta che chiude il canale di maltempo "Mortillaro" nel tratto in cui passa sotto la circonvallazione, all'altezza di via Principe di Paternò. I lavori hanno subito un rallentamento dovuto al fatto che nel corso degli scavi sarebbero emerse alcune criticità, in un canale limitrofo, il "Passo di Rigano" di competenza della Regione, la cui entità dovrà essere verificata dall'Autorità di Bacino regionale, che ha coinvolto il Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

"I lavori che hanno avuto inizio oggi - spiega l'Assessore Prestigiacomo - si concluderanno a maggio relativamente al canale Mortillaro, in modo da poter riaprire la strada al traffico veicolare.Abbiamo interessato la protezione civile l'Autorità di bacino regionale che sono intervenuti per quanto riguarda il canale Passo di Rigano e faranno una verifica sulla riapertura della strada e aspettiamo una risposta al più presto".

